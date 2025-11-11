DAX 24.387 +1,2%ESt50 5.791 +1,2%MSCI World 4.413 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 +2,5%Nas 23.379 -0,4%Bitcoin 88.841 +0,0%Euro 1,1582 +0,0%Öl 63,36 -2,8%Gold 4.177 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Bayer-Aktie
RWE-Analyse: Kaufen-Bewertung für RWE-Aktie von DZ BANK RWE-Analyse: Kaufen-Bewertung für RWE-Aktie von DZ BANK
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
235,60 EUR -1,80 EUR -0,76 %
STU
273,66 USD -1,65 USD -0,60 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,44 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

16:06 Uhr
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
235,60 EUR -1,80 EUR -0,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten für das iPhone seien in den wichtigsten Märkten im Durchschnitt gegenüber der Vorwoche weiterhin unverändert bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Wartezeiten für das Basismodell in den USA aber seien gestiegen. Dies deute einerseits darauf hin, dass es bei den Kunden Anklang finde. Andererseits reflektiere dies die von dem Konzern bereits erwähnten Lieferengpässe./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 21:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 272,56		 Abst. Kursziel*:
2,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 273,66		 Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

16:06 Apple Neutral UBS AG
10.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple Aktie News: Apple gibt am Mittwochnachmittag ab
finanzen.net NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart
finanzen.net Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung
dpa-afx Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation
finanzen.net Apple-Aktie dennoch etwas fester: iPhone Air-Launch wird offenbar verschoben
finanzen.net Apple Aktie News: Apple gewinnt am Abend an Fahrt
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
EN, Apple SpongeBob: Patty Pursuit 2 launches December 4 on Apple Arcade
Benzinga Two Top Gay Dating Apps Disappear On Apple, Android Devices In China Amid Deepening Censorship Fears
Financial Times Nvidia supplier Foxconn signals sustained data centre boom
Benzinga iPhone Pocket For $230? Marques Brownlee Says It&#39;s A &#39;Litmus Test For People Who&#39;ll Buy/Defend Anything&#39; From Apple
BBC Two popular gay dating platforms removed from Apple app store in China
Business Times Google rolls out Apple-like message summaries for Pixel phones
Cnet The iPhone Pocket Is the Apple Accessory You Never Saw Coming
MotleyFool Apple and Microsoft Join Nvidia in the $4 Trillion Club. Here's How You Can Buy All 3 Growth Stocks for as Little as $1.
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen