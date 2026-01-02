DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin77.763 +0,7%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten

04.01.26 12:45 Uhr
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

15 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

11 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 304,89 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 33,03 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 271,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital230,00 USD-15,4030.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1922.12.2025
Jefferies & Company Inc.283,36 USD4,2317.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1915.12.2025
UBS AG280,00 USD2,9909.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1908.12.2025
UBS AG280,00 USD2,9908.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1904.12.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD12,1901.12.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.12.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Apple NeutralUBS AG
08.12.2025Apple NeutralUBS AG
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Apple UnderweightBarclays Capital
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

