Analysten-Meinungen

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Apple-Aktie veröffentlicht.

15 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

11 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 304,89 USD für die Apple-Aktie, was einem Anstieg von 33,03 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 271,86 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 230,00 USD -15,40 30.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 12,19 22.12.2025 Jefferies & Company Inc. 283,36 USD 4,23 17.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 12,19 15.12.2025 UBS AG 280,00 USD 2,99 09.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 12,19 08.12.2025 UBS AG 280,00 USD 2,99 08.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 12,19 04.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 12,19 01.12.2025

Redaktion finanzen.net