Apple Aktie
Marktkap. 3,23 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Apple Underperform
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 205,16
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
$ 257,13
|Abst. Kursziel*:
-20,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 254,68
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,44%
|
Analyst Name:
Edison Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 252,23
*zum Zeitpunkt der Analyse
