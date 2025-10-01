DAX 24.382 -0,2%ESt50 5.646 +0,0%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 16,63 +1,0%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.530 -0,3%Euro 1,1740 +0,2%Öl 64,39 +0,1%Gold 3.882 +0,7%
Apple Aktie

Apple Aktien-Sparplan
216,45 EUR -3,10 EUR -1,41 %
STU
254,68 USD -0,74 USD -0,29 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 3,23 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

15:01 Uhr
Apple Underperform
Apple Inc.
216,45 EUR -3,10 EUR -1,41%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel leicht von 205,82 auf 205,16 US-Dollar gesenkt. Die aktuelle Bewertung preise überzogene Erwartungen an ein faltbares iPhone des Technologieriesen ein, begründete Edison Lee seine am Freitag vorliegenden Neubewertung. Die gute Nachfrage nach der jüngsten iPhone-17-Reihe gehe wohl auch eher auf die Preisgestaltung als auf Design- oder technologische Innovationen zurück./rob/gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Underperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 205,16
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 257,13		 Abst. Kursziel*:
-20,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 254,68		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,44%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,23

*zum Zeitpunkt der Analyse

