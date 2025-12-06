Netflix Aktie
Marktkap. 364,65 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 125,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 100,24
|Abst. Kursziel*:
24,70%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 100,59
|Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 670,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|09:36
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
