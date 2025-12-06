DAX 24.035 +0,0%ESt50 5.716 -0,1%MSCI World 4.420 +0,0%Top 10 Crypto 12,36 +2,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 78.758 +1,7%Euro 1,1654 +0,1%Öl 63,75 -0,2%Gold 4.211 +0,3%
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP im Fokus
VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
87,15 EUR +1,11 EUR +1,29 %
STU
100,59 USD +0,35 USD +0,35 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 364,65 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Bernstein Research

09:36 Uhr
Netflix Inc.
87,15 EUR 1,11 EUR 1,29%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 125,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 100,24		 Abst. Kursziel*:
24,70%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 100,59		 Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 670,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

09:36 Netflix Outperform Bernstein Research
05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

dpa-afx Politische Spannung Aktien von Netflix und Warner Bros.: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken Aktien von Netflix und Warner Bros.: Trump verweist auf kartellrechtliche Risiken
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
finanzen.net Netflix-Aktie mit Verlusten: Entscheidung gefallen - Streamingriese kauft Warner Bros. in Milliardendeal
finanzen.net NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich fester
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit roter Tendenz
finanzen.net Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Handel in New York: NASDAQ Composite freundlich
Benzinga Netflix-Warner Mega Merger A &#39;Disaster For America,&#39; Says This Anti-Monopolist: Likely To Face Significant &#39;Political And Antitrust Hurdles&#39;
RTE.ie Trump airs doubt about Netflix acquisition of Warner Bros
Deutsche Welle US: Trump casts doubt on Netflix-Warner Bros. deal
Benzinga Trump Says &#39;I Will Be Involved&#39; In Netflix-Warner Bros. Mega Merger As He Praises Ted Sarandos For Doing &#39;Legendary Job&#39;
BBC Trump says $72bn Netflix-Warner Bros deal 'could be a problem'
Financial Times Trump says Netflix market share ‘could be a problem’ for $83bn Warner deal
Business Times Trump warns Netflix-Warner deal may pose antitrust ‘problem’
MotleyFool 2 Top Growth Stocks to Buy in 2026 That Should Be Immune to an AI Stocks Bubble Bursting: Netflix and Casey's General Stores
