DAX 23.560 -1,2%ESt50 5.645 -0,4%MSCI World 4.394 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.504 -4,4%Euro 1,1628 +0,3%Öl 63,31 +0,2%Gold 4.254 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos-- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest Bis zu 2.000 € Winterbonus bei Solidvest
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
238,70 EUR -1,60 EUR -0,67 %
STU
277,21 USD -0,26 USD -0,09 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,55 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

JP Morgan Chase & Co.

Apple Overweight

11:16 Uhr
Apple Overweight
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
238,70 EUR -1,60 EUR -0,67%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wartezeit der Kunden für die neue iPhone-17-Reihe sei zuletzt um einen Tag gestiegen, was im Rahmen der üblichen Saisonalitätstrends rund um den "Black Friday" liege, schrieb Samik Chatterjee in einer Einschätzung vom Sonntag. Die Nachfrage übersteige weiterhin das Angebot./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 14:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 14:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Overweight

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 305,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 278,85		 Abst. Kursziel*:
9,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 277,21		 Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

11:16 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.11.25 Apple Neutral UBS AG
17.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

dpa-afx Zitterpartie Angst vor Crash: KI-Sorgen könnten DAX-Jahresbilanz vermiesen Angst vor Crash: KI-Sorgen könnten DAX-Jahresbilanz vermiesen
finanzen.net Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Chance vertan: Welchen verpassten Investitionen Investmentlegende Peter Lynch nachtrauert
finanzen.net Intel-Aktie schließt stark: Spekulation um neue Partnerschaft mit Apple
finanzen.net Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
finanzen.net Apple-Aktie schließt fester: Apple meldet Erfüllung der Regeln für digitale Märkte
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Freitagmittag zu
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
MotleyFool 2 Unstoppable Stocks That Could Join Apple, Nvidia, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club by 2030
Benzinga Apple&#39;s Tim Cook Hints At Best Quarter Ever, Steve Jobs&#39; Unique Employee Investment And More: This Week In Appleverse
MotleyFool Warren Buffett Dumps Apple and Bank of America to Pile Into This High-Yield Investment
MotleyFool Prediction: This Unstoppable Stock Will Join Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club Before 2027 (Hint: Not a "Magnificent Seven" Stock)
Benzinga Steve Jobs Once Explained How He Invests Employees Into The Company And Gives Them A Sense Of Ownership: Finance Doesn&#39;t &#39;Drive&#39; People At Apple
Benzinga Steve Jobs Once Explained How He Invests Employees Into The Company And Gives Them A Sense Of Ownership: Finance Doesn&#39;t &#39;Drive&#39; People At Apple
Benzinga Apple CEO Tim Cook Says Q1 Will Be &#39;Best Ever&#39;: New China Singles&#39; Day Data Could Back Him Up
Benzinga Evaluating Apple Against Peers In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen