Apple Aktie
Marktkap. 3,48 Bio. EURKGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 280,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 269,05
|Abst. Kursziel*:
4,07%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 266,61
|Abst. Kursziel aktuell:
5,02%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 288,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Apple Inc.
|09:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Apple Kaufen
|DZ BANK
|03.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
