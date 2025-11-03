DAX 23.760 -1,5%ESt50 5.602 -1,4%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.147 -2,5%Euro 1,1516 -0,1%Öl 64,07 -1,2%Gold 3.993 -0,2%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX in Rot -- Asiens Börsen im MInus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik, HUGO BOSS im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagvormittag
Anthropic gewinnt Cognizant als Unternehmenskunden für KI Anthropic gewinnt Cognizant als Unternehmenskunden für KI
Apple Aktie

Marktkap. 3,48 Bio. EUR

KGV 34,22 Div. Rendite 0,40%
UBS AG

Apple Neutral

09:36 Uhr
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Daten eines Analyseanbieters zeigten, dass die App-Store-Umsätze im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent gestiegen seien, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Dies wäre dann ??der zweite Monat in Folge mit einem hohen einstelligen Wachstum, erwähnte der Experte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 269,05		 Abst. Kursziel*:
4,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 266,61		 Abst. Kursziel aktuell:
5,02%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 288,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

09:36 Apple Neutral UBS AG
03.11.25 Apple Kaufen DZ BANK
03.11.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Apple Neutral UBS AG
mehr Analysen

