US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus
Goldpreis: US-Inflationszahlen mit Spannung erwartet
Warten auf US-Inflationsdaten: DAX dürfte mit leichten Gewinnen starten
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: US-Inflationszahlen mit Spannung erwartet

13.02.26 07:46 Uhr
Goldpreis-Anleger in Lauerstellung: Was am Nachmittag für Bewegung sorgen könnte | finanzen.net

Der Goldpreis legte im frühen Freitagshandel wieder zu und erholte sich von einem nahezu einwöchigen Tief aus der vorherigen Sitzung.

von Jörg Bernhard

Nun warten Anleger auf wichtige US-Inflationsdaten (14.30 Uhr). Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten soll sich die US-Inflationsrate im Januar von 2,7 auf 2,5 Prozent p.a. und die Kernrate von 2,6 auf 2,5 Prozent reduziert haben. Die tatsächlichen Zahlen könnten Hinweise auf die künftige Zinsentwicklung liefern, nachdem robuste Arbeitsmarktdaten die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen gedämpft hatten. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von über 63 Prozent an, dass auf der Juni-Sitzung der Fed eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte erfolgen wird. Am Abend dürften sich die Marktakteure zudem für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde beim Open Interest (Zahl offener Kontrakte) der heftigste Einbruch seit neun Jahren und ein stark nachlassender Optimismus unter großen und kleinen Terminspekulanten gemeldet.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 29,80 auf 4.978,3,80 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Zweiter Wochenverlust in Folge droht

35ßerungen von US-Präsident Donald Trump am gestrigen Donnerstag, wonach die USA im kommenden Monat eine Einigung mit dem Iran erzielen könnten, waren der Hauptgrund für die jüngste Schwächephase des fossilen Energieträgers. Neben den nachlassenden geopolitischen Risiken sorgte aber auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit ihrem aktuellen Monatsbericht für zusätzlichen Verkaufsdruck. Dieser wies darauf hin, dass das globale Nachfragewachstum nach Öl in diesem Jahr schwächer ausfallen werde als zuvor erwartet und das Gesamtangebot die Nachfrage übersteigen dürfte.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 62,77 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,03 auf 67,49 Dollar zurückfiel.


