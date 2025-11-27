DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Top News
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Instone Real Estate Group Aktie

Marktkap. 354,38 Mio. EUR

KGV 11,75 Div. Rendite 5,91%
Deutsche Bank AG

Instone Real Estate Group Hold

09:36 Uhr
Instone Real Estate Group Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für den Immobilienentwickler Instone von 10 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Instone Real Estate Group SE

Analysen zu Instone Real Estate Group AG

09:36 Instone Real Estate Group Hold Deutsche Bank AG
08.11.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
07.11.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
28.10.24 Instone Real Estate Group Buy Baader Bank
09.05.24 Instone Real Estate Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Instone Real Estate Group AG

EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf
finanzen.net Instone Real Estate Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
EQS Group EQS-PVR: Instone Real Estate Group SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Instone Group: Sehr solide Geschäftsentwicklung in den ersten drei Quartalen 2025 mit starker Dynamik im Einzelvertrieb; Bestätigung der Jahresziele für 2025
EQS Group EQS-News: Instone Group: Erhebliche Investitionen in neue Grundstücke stärken die Basis für zukünftiges Wachstum
finanzen.net Führungskraft erwirbt mehr Instone Real Estate Group-Anteile
finanzen.net Director schlägt bei Instone Real Estate Group-Aktien zu
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, Kauf
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
EQS Group EQS-PVR: Instone Real Estate Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Instone Group: Very solid business performance in the first three quarters of 2025 with strong momentum in retail sales; annual targets for 2025 confirmed
EQS Group EQS-News: Instone Group: Major investments in new land plots strengthen the basis for future growth
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
EQS Group EQS-DD: Instone Real Estate Group SE: David Dreyfus, buy
