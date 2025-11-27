Instone Real Estate Group Aktie
Marktkap. 354,38 Mio. EURKGV 11,75 Div. Rendite 5,91%
WKN A2NBX8
ISIN DE000A2NBX80
Symbol INSRF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für den Immobilienentwickler Instone von 10 auf 8 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Instone Real Estate Group AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,43 €
|Abst. Kursziel*:
7,67%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,44%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
