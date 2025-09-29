DAX23.703 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.797 -0,7%Euro1,1739 +0,1%Öl67,26 -0,6%Gold3.836 +0,1%
Führungskraft erwirbt mehr Instone Real Estate Group-Anteile

30.09.25 10:01 Uhr
Instone Real Estate Group gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Für den 15.09.2025 wurde bei Instone Real Estate Group ein Insiderdeal gemeldet. Der Handel wurde am 22.09.2025 öffentlich gemacht. Instone Real Estate Group-Vorstand Dreyfus, David vergrößerte am 15.09.2025 die eigene Aktienposition. Dreyfus, David erwarb 25 Aktien für je 9,10 EUR. Die Instone Real Estate Group-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 9,17 EUR.

Mit einem Wert von 9,10 EUR bewegte sich die Instone Real Estate Group-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Der Tagesumsatz der Instone Real Estate Group-Aktie belief sich da auf 500 Aktien. Aktuell ergibt sich für Instone Real Estate Group eine Börsenbewertung in Höhe von 360,88 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 43.322.540 Aktien.

Dreyfus, David tätigte zuvor am 16.06.2025 einen Insidertrade. Dreyfus, David fügte 2.200 Anteile zu jeweils 9,04 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Instone Real Estate Group AG

DatumRatingAnalyst
08.11.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
07.11.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
28.10.2024Instone Real Estate Group BuyBaader Bank
09.05.2024Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
17.03.2023Instone Real Estate Group BuyDeutsche Bank AG
