Siemens-Tochter vor Zahlen

Ausblick: Fluence Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

23.11.25 12:41 Uhr
Fluence Energy-Aktie an der NASDAQ vor Bilanzvorlage im Blick - Die Erwartungen der Analysten | finanzen.net

Fluence Energy legt am 24. November die Quartalszahlen vor, wobei Analysten zwar mit einem Umsatzwachstum rechnen, aber einen deutlichen Rückgang des Gewinns je Aktie erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluence Energy
13,30 EUR -0,15 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Fluence Energy lädt am 24.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,193 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,24 Prozent verringert. Damals waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,23 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fluence Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,267 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,130 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Fluence Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

