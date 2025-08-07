DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.160 -0,3%Euro1,1614 -0,3%Öl66,71 +0,6%Gold3.345 -1,6%
Batterieproduzent mit Bilanz

Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen

11.08.25 22:34 Uhr
NASDAQ-Aktie Fluence Energy dennoch tiefrot: Siemens-Tochter macht Gewinn - Umsatz verfehlt Erwartungen

Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluence Energy
7,74 EUR 0,10 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
227,75 EUR -4,90 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im dritten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Fluence Energy Gewinne gemacht. Das EPS lag bei 0,01 US-Dollar nach einem Wert von 0 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,010 US-Dollar zugetraut.

Die Erlöse stiegen von 483,317 Millionen US-Dollar auf 602,5 Millionen US-Dollar. Damit setzte das Unternehmen weniger um als erwartet: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 742 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.

Die Aktie von Fluence Energy notiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 13,57 Prozent tiefer bei 7,90 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

