Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen
Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2025 hat Fluence Energy Gewinne gemacht. Das EPS lag bei 0,01 US-Dollar nach einem Wert von 0 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenerwartungen hat die Siemens-Tochter damit geschlagen: Experten hatten dem Unternehmen zuvor ein EPS von -0,010 US-Dollar zugetraut.
Die Erlöse stiegen von 483,317 Millionen US-Dollar auf 602,5 Millionen US-Dollar. Damit setzte das Unternehmen weniger um als erwartet: Analysten hatten zuvor einen Umsatz von 742 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Aktie von Fluence Energy notiert im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 13,57 Prozent tiefer bei 7,90 US-Dollar.
