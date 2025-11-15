DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.252 +1,1%Euro 1,1611 -0,1%Öl 63,79 -0,8%Gold 4.076 -0,1%
Siemens Aktie

230,85 EUR +1,20 EUR +0,52 %
STU
Marktkap. 180,79 Mrd. EUR

KGV 18,71
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. In einer Telefonrunde mit dem Management seien die wichtigsten Fragen nach dem Kapitalmarkttag angesprochen worden, schrieb Phil Buller am Sonntagabend. Der Ausblick sei als konservativ zu qualifizieren. Insgesamt sieht der Experte eine attraktive Einstiegschance. Die Aktien der Münchner bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
230,20 €		 Abst. Kursziel*:
30,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
230,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,95%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
246,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Siemens Underweight Barclays Capital
14.11.25 Siemens Buy UBS AG
14.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

