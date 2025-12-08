DAX24.101 +0,3%Est505.725 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +2,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.562 +1,4%Euro1,1652 +0,1%Öl62,87 -1,6%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix, Warner Bros. im Fokus
Top News
ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern ZERO Winterdeal 2025: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Wechselprämie sichern
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Entgegenkommen

Meta-Aktie in Rot: EU-Nutzer erhalten Wahlmöglichkeit bei personalisierter Werbung

08.12.25 15:15 Uhr
NASDAQ-Titel Meta-Aktie in Rot: EU-Nutzer wählen bei personalisierter Werbung! | finanzen.net

Meta Platforms kommt der EU-Kommission entgegen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
574,80 EUR -2,40 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Kommission mitteilte, sollen Nutzer von Facebook und Instagram mehr Kontrolle darüber erhalten, wie viele Daten sie für die Anzeige personalisierter Werbung teilen. Laut Kommission wird Meta den Nutzern ab dem nächsten Jahr die Wahl lassen. Entweder teilen sie alle ihre Daten, um vollständig personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram zu sehen, oder eine geringere Menge an Daten, um eingeschränkt personalisierte Werbung zu sehen.

Wer­bung

Die Entscheidung folge auf intensive Gespräche mit dem Unternehmen. Die EU hatte Meta im April mit einer Geldstrafe von 200 Millionen Euro belegt, mit der Begründung, der Konzern habe gegen seine Verpflichtungen aus dem Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) verstoßen, Verbrauchern die Wahl eines Dienstes zu lassen, der weniger ihrer persönlichen Daten verwendet.

Meta führte im November 2023 ein sogenanntes "Consent-or-pay"-Modell ein, das es EU-Nutzern von Facebook und Instagram ermöglichte, der Zusammenführung ihrer Daten für personalisierte Werbung zuzustimmen oder ein monatliches Abonnement für einen werbefreien Dienst zu bezahlen. Die EU erklärte, dieses Modell entspreche nicht dem DMA, und forderte Meta effektiv auf, Änderungen vorzunehmen oder zusätzliche Strafen zu riskieren.

Im Rahmen des DMA erwartet die EU von großen Unternehmen, die sie als "Gatekeeper" eingestuft hat, dass sie Nutzern, die ihre Daten nicht plattformübergreifend zusammenführen lassen wollen, eine weniger personalisierte, aber gleichwertige Alternative bieten.

Wer­bung

Meta hat EU-Nutzern bereits im November 2024 die Möglichkeit gegeben, weniger personalisierte Werbung zu sehen. Diese Richtlinie prüft die EU derzeit. Die jüngste Entscheidung von Meta, den Nutzern mehr Auswahl zu bieten, geht einen Schritt weiter, da das Unternehmen zusätzliche Änderungen an der Formulierung, dem Design und der Transparenz von Zustimmungsanfragen vornimmt. Damit will der Konzern EU-Vertreter davon überzeugen, dass seine Dienste dem DMA entsprechen.

"Wir nehmen die Stellungnahme der EU-Kommission zur Kenntnis", sagte ein Meta-Sprecher. "Personalisierte Anzeigen sind für die europäische Wirtschaft von entscheidender Bedeutung - im vergangenen Jahr waren Meta-Anzeigen mit einer Wirtschaftsaktivität von 213 Milliarden Euro verbunden und sicherten 1,44 Millionen Arbeitsplätze in der gesamten EU."

Die an der NASDAQ gelistete Meta-Aktie verliert vorbörslich zeitweise 0,45 Prozent auf 670,42 Dollar.

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Meta Platforms (ex Facebook) KaufenDZ BANK
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
30.10.2025Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen