Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Marktkap. 1,63 Bio. EUR

KGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX

ISIN US30303M1027

Symbol META

UBS AG

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

13:56 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 900 auf 915 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die nachbörslich negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen gehe teilweise darauf zurück, dass der Social-Media- und Tech-Riese mit dem Umsatzausblick auf das laufende Jahr die Erwartungen nicht so deutlich übertroffen habe wie erhofft, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. Zudem erwähnte er den gestiegenen Investitionsausblick. Er fokussiere sich aber lieber auf die positiven Fundamentaldaten, betonte Ju. Die Nutzerbasis der Meta-Dienste expandiere, was die Umsatzmöglichkeiten antreibe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 915,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 751,67		 Abst. Kursziel*:
21,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 676,00		 Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 827,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

13:21 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
12:01 Meta Platforms (ex Facebook) Outperform RBC Capital Markets
11:56 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.25 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

TraderFox Meinung Bilanzschock trifft Wachstumsmaschine! Warum Metas Rücksetzer eine Einstiegschance ist! Bilanzschock trifft Wachstumsmaschine! Warum Metas Rücksetzer eine Einstiegschance ist!
finanzen.net Meta-Aktie sackt ab: Gewinneinbruch durch Änderungen in der Buchhaltung
TraderFox Meta-Aktie fällt 7 % nach einmaliger Belastung von 16 Mrd. USD im dritten Quartal
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx Facebook-Konzern will KI-Ausbau weiter beschleunigen
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Minus
finanzen.net Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Benzinga Meta, eBay, Microsoft And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday&#39;s Pre-Market Session
Financial Times Mark Zuckerberg goes all in on the AI YOLO trade
Deutsche Welle TikTok and Facebook, Instagram owner Meta in breach of transparency obligations: EU Commission
Benzinga Meta Stock Falls Over 7% In Thursday Pre-market: What&#39;s Going On?
Benzinga Stock Market Today: Dow Jones Futures Slip, Nasdaq Gains Following Fed Rate Cuts, Big Tech Earnings—Alphabet, Meta, Amazon, Apple In Focus
Benzinga Meta CFO Says &#39;Significant Cash Tax Savings Ahead&#39; After $15.9 Billion One-Time Hit Pushes Q3 Tax Rate To 87%
Benzinga Mark Zuckerberg Bets Big On Smart Glasses, Calls Meta&#39;s Wearables &#39;Extremely Profitable&#39; Long-Term Play
RTE.ie Meta forecasts bigger capital costs next year
