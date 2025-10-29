Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,63 Bio. EURKGV 24,54 Div. Rendite 0,34%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 950 auf 910 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Bei dem Socia-Media-Konzern Meta werde dies aber überschattet vom steigenden Investitionszyklus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 910,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 751,67
|Abst. Kursziel*:
21,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 673,77
|Abst. Kursziel aktuell:
35,06%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 827,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
