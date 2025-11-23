DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.209 +2,3%Euro1,1523 +0,1%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
BVB-Aktie: Watzke und Lunow versöhnen sich öffentlich auf der Mitgliederversammlung
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Machtwechsel

BVB-Aktie: Watzke und Lunow versöhnen sich öffentlich auf der Mitgliederversammlung

23.11.25 18:41 Uhr
BVB-Aktie: Technik-Panne verzögert Watzkes Krönung zum BVB-Präsidenten! | finanzen.net

Hans-Joachim Watzke ist nach mehr als 20 Jahren nicht mehr Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft von Borussia Dortmund.

"Das ist meine letzte Mitgliederversammlung als Geschäftsführer der KGaA. Da ist viel Wehmut mit dabei", sagte Watzke bei der BVB-Mitgliederversammlung, bei der er im weiteren Verlauf zum Präsidenten des Stammvereins gewählt werden sollte. Der 66-Jährige war einziger Kandidat des Wahlausschusses, nachdem der amtierende Präsident Reinhold Lunow seine ursprüngliche Kandidatur zurückgezogen hatte.

Der frühere BVB-Schatzmeister Watzke war 2005 in die Geschäftsführung der Kapitalgesellschaft gerückt. In seine Amtszeit fallen die wirtschaftliche Sanierung und der sportliche Aufschwung des BVB mit zwei Meisterschaften, drei Pokalsiegen und zwei Endspiel-Teilnahmen in der Champions League.

Wahl zum Präsidenten verzögert

Die Präsidenten-Wahl verzögerte sich indes aufgrund technischer Probleme. Die gesamte Veranstaltung hatte deshalb mit einer Stunde Verspätung begonnen. Damit theoretisch alle der 238.000 Mitglieder digital abstimmen konnten, fand die Mitgliederversammlung erstmals in hybrider Form statt. Allerdings streikte dabei zunächst die Technik, so dass die Tagesordnung geändert und einzelne Punkte ohne Abstimmung vorgezogen wurden.

Aus der Fanabteilung kam auch schnell Kritik am Vorlauf der Präsidenten-Wahl auf. Vorstandsmitglied Tobias Westerfellhaus sprach unter dem riesigen Applaus der anwesenden Mitglieder von "fragwürdigen Wendungen in einem Wahlkampf, der am Ende kein Wahlkampf war". Die Fanabteilung des BVB zielte damit auf den öffentlichen Streit im Sommer ab, der nach der überraschend angekündigten Kandidatur Lunows entstanden und erst nach dessen Rückzug beendet worden war. "Diese Monate haben gezeigt, dass unser Verein dringend Veränderungen benötigt", sagte Westerfellhaus.

Öffentliche Versöhnung zwischen Watzke und Lunow

Watzke und Lunow demonstrierten allerdings öffentlich Einigkeit und gingen aufeinander zu. "Lieber Reinhold Lunow: Du hast mich immer unterstützt und warst da, als wir in den Abgrund geblickt haben. Dafür möchte ich dir heute auch ganz herzlich danken", sagte Watzke in seiner Abschiedsrede.

Lunow reagierte gerührt. "Wir haben viele Sachen gemeinsam gemacht. Dass es in letzter Zeit Schwierigkeiten gab, dass wir auseinander gebracht worden sind, das war nicht unbedingt unsere persönliche Schuld. Das lag auch an Leuten im Umfeld, die das befeuert haben. Das war nicht nötig", sagte der 72-Jährige unter Tränen.

Bayern siegt nach Rückstand - Remis zwischen BVB und VfB

Der FC Bayern München hat im Heimspiel gegen den SC Freiburg Comeback-Qualitäten gezeigt und am Ende einen souveränen Erfolg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Die Münchner gewannen am elften Spieltag nach einem frühen 0:2-Rückstand noch 6:2 (2:2).

Im Duell der Verfolger trennten sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart nach einer rasanten Schlussphase 3:3 (2:0). Einen Befreiungsschlag schaffte der FC Augsburg mit Coach Sandro Wagner mit einem 1:0 (0:0) daheim gegen den Hamburger SV.

Die Krise des VfL Wolfsburg geht unter Interimscoach Daniel Bauer derweil weiter. Die Niedersachsen verloren zu Hause gegen Bayer Leverkusen 1:3 (0:3). Immer besser in Schwung kommt Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski feierte beim 3:0 (1:0) beim Schlusslicht 1. FC Heidenheim den dritten Bundesliga-Sieg in Serie.

/cjo/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: Mika Volkmann/AFP/Getty Images, charnsitr / Shutterstock.com

