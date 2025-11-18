Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem Kapitalmarkttag von 2300 auf 2340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. George McWhirter zeigte sich am Mittwoch von den neuen Mittelfristzielen des Rüstungskonzerns beeindruckt und geht nun für 2030 von einem fünfjährigen Umsatzwachstum von 30 Prozent aus. Er aktualisierte zudem sein Bewertungsmodell für die Aktie und hob seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) für 2030 um 23 Prozent und seine Prognose für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent an./rob/ck/ag

