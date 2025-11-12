DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.248 -1,3%Top 10 Crypto 12,79 +2,4%Nas 22.352 -1,6%Bitcoin 80.610 +1,5%Euro 1,1575 -0,1%Öl 64,13 +0,2%Gold 4.061 +0,4%
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Operative Marge soll deutlich steigen - HENSOLDT und RENK profitieren nicht
Home Depot Aktie

Home Depot Aktien-Sparplan
297,60 EUR -13,65 EUR -4,39 %
STU
342,91 USD -15,38 USD -4,29 %
BTT
Marktkap. 310,8 Mrd. EUR

KGV 27,63 Div. Rendite 2,18%
WKN 866953

ISIN US4370761029

Symbol HD

DZ BANK

Home Depot Verkaufen

17:51 Uhr
Home Depot Verkaufen
Home Depot Inc., The
297,60 EUR -13,65 EUR -4,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Home Depot nach Quartalszahlen von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das dritte Quartal der US-Baumarktkette sei schwach ausgefallen und der Ausblick sei gesenkt worden, schrieb Katharina Schmenger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Herausforderungen bestünden unter anderem wegen der schwachen Konsumstimmung weiterhin, außerdem sei die Aktie im Sektorvergleich und auf historischer Basis hoch bewertet./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:47 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:53 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Analyst: DZ BANK
DZ BANK		 Kursziel:
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
$ 345,93		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
$ 342,91		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Home Depot Inc., The

17:51 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
18.05.22 Home Depot Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.03.21 Home Depot Outperform Credit Suisse Group
19.08.20 Home Depot buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

