Beiersdorf Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Sein Sektorfavorit für 2026 ist Beiersdorf./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
92,78 €		 Abst. Kursziel*:
39,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
92,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,37%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:21 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
30.12.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktie im Blick Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX im Aufwind
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Mittwochmittag Gewinne im LUS-DAX
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Beiersdorf
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minusbereich
finanzen.net Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf stabilisiert sich am Dienstagnachmittag
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
