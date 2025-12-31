Danone Aktie
Marktkap. 48,06 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 92 Euro angehoben. 2025 sei ein durchwachsenes Jahr für die europäischen Konsumgüter-Unternehmen gewesen, allerdings mit erheblichen Performance-Unterschieden innerhalb des Sektors, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sein Basisszenario für 2026 signalisiere ein ähnliches Wachstum wie im Vorjahr im Bereich von 3 bis 5 Prozent. Die Branche sei derzeit insgesamt fair bewertet. Für die Danone-Aktie sieht er trotz der starken Entwicklung im Vorjahr noch Spielraum für eine weitere Aufwertung. Sein Sektorfavorit für 2026 ist allerdings Beiersdorf./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 22:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Danone Outperform
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
75,30 €
|Abst. Kursziel*:
22,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
75,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,82%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|14:26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|14:26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
