Netflix Aktie
Marktkap. 403,5 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 1.390,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 114,09
|Abst. Kursziel*:
1.118,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 114,60
|Abst. Kursziel aktuell:
1.112,91%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.127,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|12:51
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:51
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:51
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.