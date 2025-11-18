DAX 23.263 +0,4%ESt50 5.546 +0,2%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -3,3%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.872 -1,6%Euro 1,1588 +0,1%Öl 63,70 -1,7%Gold 4.116 +1,2%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Nokia-Aktie unter Druck: Nokia will sich für den KI-Markt neu aufstellen Nokia-Aktie unter Druck: Nokia will sich für den KI-Markt neu aufstellen
Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Netflix Aktie

98,89 EUR +0,02 EUR +0,02 %
STU
114,60 USD +4,24 USD +3,84 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 403,5 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Analysen zu Netflix Inc.

12:51 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
31.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

