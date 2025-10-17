DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.273 -0,8%Top 10 Crypto 12,51 +2,8%Nas 22.562 -0,6%Bitcoin 80.698 +1,6%Euro 1,1585 -0,1%Öl 64,86 +1,3%Gold 4.074 +0,7%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

58,50 EUR -3,64 EUR -5,86 %
STU
54,10 CHF -2,30 CHF -4,08 %
SWX
Marktkap. 111,46 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

18:41 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
ABB (Asea Brown Boveri)
58,50 EUR -3,64 EUR -5,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Nach dieser machte Analyst Sebastian Kuenne Aufwärtspotenzial für die Bruttomargen des Industriegüterherstellers aus. Das Beste für die Schweizer komme erst noch, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 10:44 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
54,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
54,10 CHF		 Abst. Kursziel*:
-0,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
54,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

18:41 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
13:31 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
17.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

dpa-afx Finanzziele ABB-Aktie trotzdem unter Druck: Ehrgeizigeres Margenziel gesetzt ABB-Aktie trotzdem unter Druck: Ehrgeizigeres Margenziel gesetzt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Franken
finanzen.net SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI am Dienstagmittag
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der SMI aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten
Zacks ABB (ABBNY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About ABB (ABBNY) Q3 Earnings
RTE.ie Robot maker ABB shielded from tariffs in 'robust market'
EQS Group Q3 2025 results
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Benzinga Tokyo-Listed SoftBank Shares Climb 13% After ABB Robotics Deal Boosts Outlook
Benzinga Softbank Buys ABB Robotics In $5.4 Billion Deal To Boost AI Play
EQS Group ABB to divest Robotics division to SoftBank Group
