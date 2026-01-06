Führungsriege im Blick

Nach der Ernennung von Louis Gamarra zum CCO sprang die DroneShield-Aktie stark an - doch der Höhenflug hielt nicht lange. Das beschäftigt Anleger.

• DroneShield ernennt neuen CCO

• Louis Gamarra rückt aus den eigenen Reihen auf

• Höhenflug der DroneShield-Aktie pausiert



Am Montag, den 5. Januar 2026 gab DroneShield per Pressemitteilung bekannt, dass Louis Gamarra zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) ernannt wurde. Die DroneShield-Aktie reagierte daraufhin mit einem deutlich Kurssprung und schloss den Handel in Sydney am Dienstag mit einem Plus von 18,43 Prozent auf 3,92 AUD ab. Am Mittwoch setzte sich der Höhenflug jedoch nicht fort: Der Anteilsschein beendete den Handel an der australischen Börse um moderate 0,77 Prozent tiefer bei 3,89 AUD.

Die Personalie passt zu einer Phase hoher Dynamik und ehrgeiziger Unternehmensziele bei DroneShield. In den vergangenen Monaten sicherte sich das Unternehmen mehrere bedeutende Aufträge von internationalen Streitkräften und Sicherheitsbehörden, was die Aufmerksamkeit am Markt erhöhte und auch zu Kursbewegungen der Aktie beitrug.

Strategische Reaktion auf wachsende Nachfrage

Louis Gamarra soll eine zentrale Rolle übernehmen: Als CCO verantwortet er die globale Vertriebsstrategie, entwickelt das internationale Partner- und Distributoren-Netzwerk weiter und erschließt neue Marktchancen. Er berichtet direkt an CEO Oleg Vornik, der in der Mitteilung hervorhebt, dass eine starke kommerzielle Führung entscheidend sei, um die steigende Nachfrage in nachhaltigen Geschäftserfolg umzuwandeln.

Interne Expertise als Vorteil

Louis Gamarra ist kein externer Neuzugang, sondern ein erfahrener interner Mitarbeiter: Vor seiner Ernennung war er als Senior Sales und Commercial Director bei DroneShield tätig und maßgeblich am Ausbau der internationalen Präsenz beteiligt. Dabei trieb er Projekte in wichtigen Regionen wie Lateinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum voran, pflegte bestehende Kundenbeziehungen und gewann neue strategische Partner.

In seiner Antrittsrede betonte Gamarra, dass es essenziell sei, die kommerziellen Aktivitäten eng mit der globalen Wachstumsstrategie zu verzahnen. Sein Ziel ist es, die Vertriebs- und Marketingstrukturen zu stärken, die Marktposition in bestehenden Regionen zu festigen und zugleich neue Kundensegmente zu erschließen. Diese Ausrichtung spiegelt die generelle Entwicklung der Branche wider: Die Nachfrage nach C-UAS-Lösungen steigt nicht nur im militärischen Bereich, sondern gewinnt auch in kritischer Infrastruktur und im staatlichen Sicherheitssektor an Bedeutung.

Fortsetzung der ADF-Partnerschaft 2026

Neben der Neubesetzung bleibt DroneShield auch in technologischen und militärischen Partnerschaften aktiv: Das Unternehmen setzt seine Unterstützung für das Drohnen-Rennteam der Australischen Verteidigungsstreitkräfte (ADF) auch 2026 fort, wie aus einer Pressemitteilung vom 7. Januar hervorgeht. Dabei gehe es nicht nur um den Wettbewerb, sondern vor allem um den Austausch von Fachwissen, die Weiterentwicklung von Piloten-Fähigkeiten und technologische Innovationen. Die Partnerschaft schaffe eine einzigartige Umgebung zum Testen und Lernen, stärke Australiens operative Fähigkeiten und unterstreiche seine Führungsrolle in der Drohnentechnologie, hieß es weiter. Im März 2026 werde das ADF-Team seinen Weltmeistertitel beim Military International Drone Racing Tournament in Sydney verteidigen.

