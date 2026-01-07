DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -7,4%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.422 -0,9%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,22 -0,3%Gold4.421 -0,8%
MÄRKTE ASIEN/Erneuter Rücksetzer in Tokio - Seoul weiter im Rekordmodus

08.01.26 06:42 Uhr
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Ohne einheitliche Richtung zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag. Nach Vorgaben der Wall Street, die nicht viel hergeben, geht es mit dem japanischen Nikkei-225-Index im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Wochenstart weiter nach unten. Dazu kommt die jüngst weiter eskalierte Spannung zwischen Japan und China als Stimmungsdämpfer.

Wer­bung

Nachdem China zunächst Kontrollen von Exporten von Gütern nach Japan verhängt hat, ist inzwischen die Untersuchung bestimmter Importe aus Japan eingeleitet worden, konkret im Hinblick auf die Chemikalie Dichlorosilan, die vor allem in der Halbleiterindustrie verwendet wird. Das Marktbarometer gibt um 1,2 Prozent auf 51.334 Zähler nach. Die Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Tokyo Electron geben um 1,5 bzw. 2,9 bzw. 3,3 Prozent nach. Das Papier des Technologieinvestors Softbank Group sackt sogar um 6,6 Prozent ab.

In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio geht es in Hongkong für den HSI zurück, während sich im chinesischen Kernland wenig tut, der Shanghai-Composite tendiert gut behauptet. Gesucht sind Halbleiteraktien, nachdem bekannt wurde, dass Peking einige inländische Unternehmen angewiesen hat, Bestellungen für die H200-KI-Chips von Nvidia auszusetzen. Die Anweisung ziele wahrscheinlich darauf ab, Hamsterkäufe vor einer formellen politischen Entscheidung zu verhindern und die Verwendung inländischer KI-Chips zu fördern. SMIC verteuern sich um 1,6 Prozent, Hua Hong Semiconductor um 2,7 Prozent.

Weiter nicht zu stoppen ist der technologielastige Kospi in Korea, der von Rekord zu Rekord eilt. Aktuell steigt er um weitere 1,1 Prozent. Für Rückenwind sorgt, dass Samsung Electronics dank der boomenden Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen einen Rekordgewinn für das vierte Quartal prognostiziert hat. Das Indexschwergewicht verteuert sich um 0,3 Prozent, SK Hynix gewinnen 3,9 Prozent.

Wer­bung

In Sydney ist der Handel schon beendet. Dort ging es für den zuletzt hinterherhinkenden S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach oben. Gegen die etwas festeren Tendenz gaben Rohstoffaktien wie BHP oder Rio Tinto um rund 1 Prozent nach. Am Berichtstag veröffentlichten australische Handelsdaten zeigen, dass sich der Handelsüberschuss im November verringert, weil die Exporte zurückgingen. Ansell gaben um 6,2 Prozent nach. Der Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung hatte mitgeteilt, dass der Unternehmenschef im nächsten Monat in den Ruhestand treten wird.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.720,70 +0,3% +0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 51.337,58 -1,2% +4,3% 07:00

Kospi (Seoul) 4.602,25 +1,1% +9,2% 07:30

Shanghai-Comp. 4.089,45 +0,1% +2,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.136,72 -1,2% +4,1% 09:00

Wer­bung

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 08:35 % YTD

EUR/USD 1,1679 0,0 1,1677 1,1686 -0,5%

EUR/JPY 183,03 0,0 183,00 182,84 -0,6%

EUR/GBP 0,8678 0,0 0,8676 0,8657 -0,7%

GBP/USD 1,3458 -0,0 1,3459 1,3500 +0,2%

USD/JPY 156,71 0,0 156,69 156,46 -0,1%

USD/KRW 1.449,27 0,1 1.447,24 1.447,65 +0,4%

USD/CNY 7,0261 0,0 7,0261 7,0286 -0,0%

USD/CNH 6,9850 -0,1 6,9921 6,9876 +0,0%

USD/HKD 7,7881 0,0 7,7869 7,7893 +0,1%

AUD/USD 0,6705 -0,3 0,6724 0,6740 +1,0%

NZD/USD 0,5764 -0,2 0,5775 0,5775 +0,4%

BTC/USD 91.041,20 -0,1 91.087,50 92.706,30 +5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,30 55,99 +0,6% +0,31 -0,9%

Brent/ICE 60,29 59,96 +0,6% +0,33 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.430,23 4.456,28 -0,6% -26,05 +4,0%

Silber 77,42 78,21 -1,0% -0,79 +14,0%

Platin 1.942,77 1.969,62 -1,4% -26,85 +19,6%

Kupfer 5,87 5,86 +0,1% +0,01 +42,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)

