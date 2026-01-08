Rio Tinto Aktie
Marktkap. 117,25 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,57%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto anlässlich der bestätigten Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit Glencore auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Laut den Pressemitteilungen gehen die Rohstoffkonzerne derzeit von einer Übernahme von Glencore durch Rio Tinto aus, was angesichts der jeweiligen Marktkapitalisierungen durchaus Sinn ergibt, wie Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion schrieb./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
53,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,56 £
|Abst. Kursziel*:
-12,48%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,49 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,38%
|
Analyst Name:
Richard Hatch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
