RWE Aktie
Marktkap. 35,03 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach der Windkraftauktion in Großbritannien mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Peter Crampton sprach am Mittwochnachmittag von einem Kurstreiber. Positiv wertete er auch eine Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR bei einem Windpark, die Potenzial für mehr habe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:19 / GMT
Zusammenfassung: RWE Overweight
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
49,70 €
|Abst. Kursziel*:
4,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
50,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,42%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
