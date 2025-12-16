DAX 24.134 +0,2%ESt50 5.733 +0,3%MSCI World 4.390 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +0,5%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 73.779 -1,3%Euro 1,1716 -0,3%Öl 59,87 +1,8%Gold 4.321 +0,4%
Rio Tinto Aktie

64,80 EUR -0,12 EUR -0,18 %
60,80 CHF +0,78 CHF +1,31 %
Marktkap. 104,09 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147

ISIN GB0007188757

Symbol RTPPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rio Tinto Hold

09:56 Uhr
Rio Tinto Hold
Rio Tinto plc
64,80 EUR -0,12 EUR -0,18%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 5200 auf 5300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Verschlankung des Portfolios sei das Kernthema des neuen Chefs des Bergbaukonzerns, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Simon Trott wolle zwischen 5 und 10 Milliarden US-Dollar realisieren. Mit Blick auf den bereits veröffentlichten Produktionsausblick sieht sich Hatch auf Augenhöhe./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
65,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Hatch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,33 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

