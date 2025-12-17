Aktienempfehlung

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 575 Euro auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Unter letzteren ist Hannover Rück sein Favorit.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:18 Uhr 0,8 Prozent auf 553,20 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 3,94 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.759 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 14,7 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.