Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

522,80 EUR -0,80 EUR -0,15 %
STU
WKN wurde kopiert
WKN 843002

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

09:31 Uhr
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 625 auf 616 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Ivan Bokhmat aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie vor dem bald erwarteten Quartalsbericht nochmals sein Bewertungsmodell für den Rückversicherer. Er verspricht sich vom vierten Quartal kaum Höhepunkte. Die Schäden durch Katastrophen lägen zwar über dem außergewöhnlich niedrigen Niveau des zweiten und dritten Quartals, aber immer noch deutlich unter dem Budget. Er senkte aber seine Annahmen für den Umfang der Aktienrückkäufe im Jahr 2025./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
616,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
522,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
522,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
610,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

