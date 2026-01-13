Meldepflichtiger nimmt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien ins Depot

Portfolio angepasst

Diese Auswirkungen hatten die jüngsten Eigengeschäfte von Führungskräften auf die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 12.01.2026. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 13.01.2026 ein. Jäkel-Wickert, Julia Christiane, Aufsichtsrat, baute das eigene Depot am 12.01.2026 um Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile aus. Jäkel-Wickert, Julia Christiane erwarb 95 Aktien zu einem Kurs von je 526,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte an diesem Tag im FSE-Handel in Rot und verlor 0,30 Prozent auf 526,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,10 Prozent bei 520,00 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.903 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sind unterdessen 68,04 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 129.605.664 Papiere.

Vor dem Handel durch Jurecka, Dr. Christoph gab es zuletzt am 11.11.2025 eine Meldung über eine Führungskraft. Insgesamt 600 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteile (542,60 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Jurecka, Dr. Christoph Vorstand.

Redaktion finanzen.net