RBC Capital Markets

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

14:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT

