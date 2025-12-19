DAX24.217 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.200 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl60,24 +0,9%Gold4.332 ±-0,0%
Profil
Podcast

Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE

19.12.25 14:02 Uhr
Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE | finanzen.net

Bank of Japan erhöht die Zinsen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
68,10 EUR -0,70 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
555,40 EUR 6,60 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
65,05 EUR 0,95 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
