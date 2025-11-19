DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,0%Nas22.511 +0,4%Bitcoin77.348 -3,5%Euro1,1532 -0,4%Öl63,39 -2,2%Gold4.080 +0,3%
Konsolidierung

TKMS-Aktie tiefer: Gespräche mit Kieler Nachbarwerft über mögliche Übernahme

19.11.25 17:56 Uhr
TKMS-Aktie schwächer: Werftgespräche über mögliche Übernahme | finanzen.net

Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS führt Gespräche mit der Kieler Nachbarwerft German Naval Yards.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,33 EUR 0,19 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
67,05 EUR 0,45 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der TKMS-Vorstandsvorsitzende Oliver Burkhard bestätigte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe), dass Gespräche aufgenommen worden seien. Aus Kreisen ist der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass es um Möglichkeiten der Konsolidierung geht.

Dass TKMS über die Übernahme von German Naval Yards verhandelt, hatten zuerst die "Kieler Nachrichten" am 12. November berichtet. German Naval Yards gehört zu der französischen Werftengruppe CMN Naval. Am Kieler Standort waren zum Stand August rund 400 Beschäftigte tätig.

Werften gehörten lange Zeit zusammen

Die beiden Marinewerften teilen sich in Kiel eine Fläche und gehörten lange Zeit zusammen. Sie sind aus der früheren Traditionswert HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) hervorgegangen, deren Ursprünge bis 1838 zurückreichen. Der ehemalige HDW-Überwasser-Schiffbau wurde ausgegliedert und firmiert unter German Naval Yards.

TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 9.100 Beschäftigte, darunter rund 3.300 in Kiel. Weitere Standorte sind Wismar und Itajaí in Brasilien. Mehrheitsaktionär ist thyssenkrupp.

Via XETRA notierte die TKMS-Aktie letztlich 1,19 Prozent tiefer bei 66,20 Euro.

/lkm/DP/jha

KIEL (dpa-AFX)

