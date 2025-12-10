Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

13:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Munich Re nach vermeldeten Zielen für das Jahr 2030 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Euro belassen. Ivan Bokhmat attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie starke Pläne, was das Gewinnwachstum mit Schwerpunkt auf den Lebens- und Krankenversicherungsbereich betrifft. In puncto Kapitalrückflüsse sähen die Pläne auf den ersten Blick weniger aggressiv aus./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:09 / GMT

