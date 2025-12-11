DAX24.118 -0,1%Est505.717 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,48 -1,7%Gold4.218 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort Berg- und Talfahrt der Novo Nordisk-Aktie setzt sich fort
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr? DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: 24.000-Punkte-Marke in Gefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Auf Wachstumskurs:

Munich Re-Aktie gesucht: Gewinnziel für 2025 bestätigt - Sparmaßnahmen angekündigt

11.12.25 10:12 Uhr
Munich Re-Aktie steigt: Kontinuierliches Gewinnplus bis 2030 geplant - Kosten sollen gesenkt werden | finanzen.net

Der Rückversicherer Munich Re rechnet für das laufende Jahr weiterhin mit einem Gewinn von sechs Milliarden Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
557,20 EUR 11,00 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit werde Munich Re seine für 2025 gesetzten Mittelfristziele voraussichtlich durchweg übertreffen, erklärte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning am Donnerstag bei der Vorstellung der neuen Mittelfriststrategie, die bis ins Jahr 2030 reicht. Der Manager und sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka stellen die neue Strategie an diesem Morgen vor.

Wer­bung

Eckdaten dazu hat der Dax-Konzern bereits am Mittwochnachmittag veröffentlicht. So soll der Konzerngewinn im Jahr 2026 auf etwa 6,3 Milliarden Euro steigen. Bis 2030 soll der Gewinn je Aktie dann um durchschnittlich mehr als acht Prozent wachsen.

Munich Re will Kosten um 600 Millionen Euro senken - Kein Jobabbau geplant

Der Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) will seinen Gewinn bis Ende des Jahrzehnts auch durch stärkere Einsparungen nach oben treiben. Geplant seien Kostensenkungen von 600 Millionen Euro bis zum Jahr 2030, sagte der scheidende Vorstandschef Joachim Wenning bei der Vorstellung der neuen Mittelfristziele am Donnerstag in München. Davon sollen 200 Millionen schon im kommenden Jahr erzielt werden. Wie dies gelingen soll, ließen Wenning und sein designierter Nachfolger Christoph Jurecka in einer Videokonferenz auf Nachfrage offen. "Es gibt keinen Arbeitsplatzabbau, den wir im Moment planen", sagte Wenning. Allerdings spreche die Munich Re derzeit mit der Arbeitnehmerseite.

Wer­bung

So reagiert die Aktie

Die Aktien der Munich Re sind am Donnerstag während des Kapitalmarkttags mit bis zu 2,2 Prozent Kursplus bester DAX-Wert. Zuletzt belief sich das Kursplus via XETRA auf 1,87 Prozent bei 557,00 Euro. Die Papiere der Münchner liefen dabei nach der jüngsten Erholungsrally wieder ihre einfache 200-Tage-Linie an. Von ihr wurde bereits im Vormonat ein Kursanstieg ausgebremst.

Munich Re hatte am Mittwochnachmittag bereits vorab neue Ziele bis 2030 veröffentlicht. Die neuen Pläne seien nicht weniger als atemberaubend, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett. Der Markt habe das gute Branchenumfeld für Rückversicherer zwar durchaus erkannt, die neuen Ziele seien aber noch einmal deutlich besser als gedacht.

Damit gibt die Munich Re aus Ketts Sicht nicht einfach ihre bisherige Zurückhaltung auf. Es zeige sich viel mehr, wie stark man von diversen Wachstumschancen profitiere.

dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
09:21Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
11.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:36Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
09:21Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
21.11.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen