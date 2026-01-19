DAX 24.615 -0,4%ESt50 5.881 -0,2%MSCI World 4.433 -0,1%Top 10 Crypto 11,82 -1,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 76.140 +1,1%Euro 1,1711 -0,1%Öl 64,01 +0,0%Gold 4.866 +2,2%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Marktkap. 67,91 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
WKN 843002

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
Goldman Sachs Group Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

08:11 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
519,80 EUR -0,60 EUR -0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 587 auf 574 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Hannover Rück und Munich Re gibt er gegenüber den zum Verkauf empfohlenen Swiss Re den Vorzug - unter anderem aufgrund stärkerer Reserven./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
574,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
523,00 €		 Abst. Kursziel*:
9,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
519,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,43%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
608,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

