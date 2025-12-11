DAX24.118 -0,1%Est505.717 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,48 -1,7%Gold4.218 -0,2%
Analystenstimme

Delivery Hero-Aktie nach Verkaufsempfehlung unter Druck

11.12.25 09:48 Uhr
Delivery Hero-Aktie tiefrot: Verkaufsempfehlung belastet | finanzen.net

Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero ist am Donnerstag von einer Verkaufsempfehlung ausgebremst worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
21,53 EUR -0,97 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Zuletzt verlor das Papier via XETRA noch 4,94 Prozent auf 21,53 Euro. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.

Wer­bung

Dabei wurde vor allem auf mögliche weitere Verkäufe von Unternehmensteilen spekuliert, mit denen Werte freigesetzt werden könnten. Darauf ging Analystin Monique Pollard von der Citigroup im Rahmen des Ausblicks auf 2026 für Europas Internetbranche nicht ein.

Pollard reagierte aber auf zunehmenden Konkurrenzdruck für Delivery Hero in der MENA-Region (Nahost/Nordafrika) mit einer weiteren Senkung ihrer Ergebnisprognosen, nachdem sie sie bereits nach dem dritten Quartal eingestampft hatte.

Sie rät nun beim unveränderten Kursziel von 19 Euro zum Verkauf. Neu ist der harte Wettbewerb in der MENA-Region für den Markt nicht. Zuletzt schien sich allerdings eine Stabilisierung abzuzeichnen.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

