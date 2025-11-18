DAX23.343 -1,1%Est505.578 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
Kursziel gesenkt

Delivery Hero-Aktie fällt nach Cantor-Studie weiter gen Rekordtief

18.11.25 09:18 Uhr
Delivery Hero-Aktie nähert sich nach Cantor-Studie einem Rekordtief | finanzen.net

Die im September begonnene Talfahrt der Aktien von Delivery Hero geht auch am Dienstag weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
16,34 EUR -0,28 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im frühen XETRA-Handel sackte der Kurs des Essenslieferdienstes weiter in Richtung des bisherigen Rekordtiefs, das im Februar 2024 bei 14,92 Euro gelegen hatte.

Die Aktien wurden am Morgen nochmals bis zu vier Prozent tiefer zu 16,03 Euro gehandelt. Ihr Jahresverlust stieg damit über die 40-Prozent-Marke. Mitte September hatten sie mit rund 30 Euro noch fast doppelt so viel gekostet.

Die Analysten von Cantor Fitzgerald stuften Delivery Hero auf "Underweight" ab - mit einem Kursziel von 14 Euro, das also unter dem bisher niedrigsten Stand der Aktie liegt.

Damit scheren die Cantor-Experten auch ein gutes Stück aus der Konsensmeinung aus: Laut Datenbank des dpa-AFX-Analyser hatten jüngst noch sieben andere Analysehäuser ihre positiven Empfehlungen noch bestätigt.

Abgesehen davon gibt es neutrale Einschätzungen von der Deutschen Bank und der Citigroup. Einzig die französische Investmentbank BNP Paribas nennt mit "Underperform" noch ein negatives Votum.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
14.11.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.11.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
14.11.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.11.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

