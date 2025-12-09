Delivery Hero stellt in Aktionärsbrief strategische Maßnahmen in Aussicht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Delivery Hero reagiert auf die schwache Aktienkursentwicklung. Wie der Konzern in einem Brief an die Aktionäre schreibt, prüft er gemeinsam mit finanziellen und juristischen Beratern strategische Optionen. Für ausgewählte Vermögenswerte bzw. Ländergesellschaften würden unter anderem Kapitalmarkttransaktionen und strategische Partnerschaften evaluiert. Zudem würden wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation geprüft.
Trotz operativer Erfolge "sind wir von der Entwicklung des Aktienkurses und der Bewertung von Delivery Hero enttäuscht", heißt es in dem von CEO Niklas Östberg und der Aufsichtsratsvorsitzenden Kristin Skogen Lund unterzeichneten Brief. "Wir möchten unseren Aktionären versichern, dass das Unternehmen weiterhin voll und ganz darauf ausgerichtet ist, dieses Thema zu adressieren."
Der Aktienkurs hat dieses Jahr bereits 25 Prozent verloren.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 09, 2025 12:24 ET (17:24 GMT)
