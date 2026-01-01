Ukraine: Verletzte nach russischem Angriff auf Passagierzug

CHARKIW (dpa-AFX) - Ein Passagierzug mit rund 300 Menschen an Bord ist nach ukrainischen Angaben in der Region Charkiw von russischen Drohnen attackiert worden. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden, teilte der ukrainische Minister für Regionalentwicklung, Olexij Kuleba, auf der Plattform Telegram mit. Er fügte hinzu: "Es gab kein militärisches Ziel."

Wer­bung Wer­bung

Drei Drohnen der ursprünglich iranischen Bauart Schahed seien vor der Lokomotive und in einem Passagierwaggon eingeschlagen, schrieb er weiter. Die 291 Passagiere seien aus dem Zug evakuiert worden. Der Zug war demnach auf der Strecke Barwinkowe-Lwiw-Tschop in Richtung Westen unterwegs.

Schon in der Vergangenheit hatte es nach russischen Angriffen immer wieder auch Tote und Schäden im Zugverkehr und an Bahnhöfen der Ukraine gegeben. Nun schilderten ukrainische Behörden einen direkten Angriff auf einen Passagierzug. Die Ukraine verteidigt sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/stw