26,08 EUR +0,83 EUR +3,29 %
Marktkap. 7,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero minimal gesenkt von 35,20 auf 35,00 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Jahreszahlen am 27. Februar habe er seine Umsatz- und bereinigten operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre bis 2027 etwas gesenkt, schrieb Giles Thorne in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Grund dafür seien geänderte Wechselkursannahmen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 05:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,46 €		 Abst. Kursziel*:
32,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,20%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

13:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
09:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Positive Analyse Delivery Hero-Aktie mit Kurssprung - JPMorgan sieht Chance Delivery Hero-Aktie mit Kurssprung - JPMorgan sieht Chance
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren verloren
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero welcomes Johannes Bruder to the Management Board
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Correction of a release from 18.12.2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
