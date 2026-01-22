Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,24 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet mit soliden Quartalsergebnissen, wie er am Donnerstagabend in seinem aktualisierten Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Im Fokus blieben aber mögliche weitere Übernahmeaktivitäten in der Branche und die Signale für den Barmittelfluss 2026./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,36 €
|Abst. Kursziel*:
30,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,74%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG