Delivery Hero Aktie

26,67 EUR +1,42 EUR +5,62 %
STU
Marktkap. 7,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
26,67 EUR 1,42 EUR 5,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Delivery Hero zählt er zu seinen Favoriten. Er konstatiert positive Trends in den wichtigsten Märkten, entscheidend für den Kurs sei aber Konsolidierungsfantasie in der Branche. Prosus dürfte nach Wegen suchen, langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,49 €		 Abst. Kursziel*:
29,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

09:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
15.01.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Delivery Hero

dpa-afx Positive Analyse Delivery Hero-Aktie mit Kurssprung - JPMorgan sieht Chance Delivery Hero-Aktie mit Kurssprung - JPMorgan sieht Chance
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX klettert schlussendlich
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Delivery Hero welcomes Johannes Bruder to the Management Board
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Correction of a release from 18.12.2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
