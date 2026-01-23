Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,72 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Overweight" belassen. 2026 dürfte in der europäischen Internetbranche vom Thema KI-Einfluss geprägt sein, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dabei dürfte sich die Spreu der verwundbaren Unternehmen vom Weizen der stark positionierten trennen. Delivery Hero zählt er zu seinen Favoriten. Er konstatiert positive Trends in den wichtigsten Märkten, entscheidend für den Kurs sei aber Konsolidierungsfantasie in der Branche. Prosus dürfte nach Wegen suchen, langfristig vom Erfolg von Delivery Hero in Europa und Lateinamerika zu profitieren./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 01:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,49 €
|Abst. Kursziel*:
29,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
