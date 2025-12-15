DAX24.258 +0,3%Est505.749 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 +1,3%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.612 +1,9%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,16 -0,1%Gold4.344 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist Lululemon: Nach dem CEO-Beben: Warum die Aktie jetzt reif für einen Turnaround ist
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen
Enttäuschung

Delivery Hero-Aktie fester: Aufsichtsrat unterstützt Konzernchef

15.12.25 10:23 Uhr
Delivery Hero fester: Konzernchef erhält Rückhalt durch Aufsichtsrat | finanzen.net

Der Aufsichtsrat des Essenslieferdiensts Delivery Hero springt dem unter Druck geratenen Mitgründer und Konzernchef Niklas Östberg zur Seite.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
21,71 EUR -0,32 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
53,37 EUR -0,49 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Manager sollte das Unternehmen trotz des zuletzt schwachen Aktienkurses weiterführen, "da er es in- und auswendig kennt", sagte Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund am Wochenende in einem Interview mit der "Financial Times".

Wer­bung

Der Kurs der Delivery Hero-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,31 Prozent auf 21,68 Euro. In den letzten zwölf Monaten hat die Aktie jedoch rund ein Drittel an Wert verloren.

Skogen Lund bezeichnete die Leistung des Unternehmens "trotz Gegenwind" als "weiterhin stark". "Wir teilen die Enttäuschung darüber, dass sich dies nicht im Aktienkurs widerspiegelt, und wir sind entschlossen, etwas dagegen zu unternehmen".

"Wir glauben, dass das Unternehmen jetzt Stabilität und die Möglichkeit braucht, sich weiterhin auf die Verbesserung der operativen Leistung zu konzentrieren, in der Hoffnung, dass sich dies letztendlich auch im Aktienkurs widerspiegeln wird", so die Managerin. Die Unternehmensführung werde hierfür alles tun.

Wer­bung

Erst vor gut einer Woche hatte die Aufsichtsratschefin zusammen mit Östberg einen Brief an die Investoren geschrieben und Maßnahmen zur Steigerung des Börsenwertes angekündigt. So werden weitere Verkäufe von Unternehmensteilen geprüft.

Konkret nannte sie die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften. Zudem würden "wertsteigernde Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation" geprüft. An der Börse ging es für die Aktie daraufhin zunächst deutlich nach oben, doch sie gab einen Teil der Kursgewinne wieder ab.

Ende November hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck mehrerer Großaktionäre stehe. Diese forderten eine strategische Überprüfung sowie, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lieferbranche.

Wer­bung

Skogen Lund sagte, der Aktienkurs sei wahrscheinlich von einer Reihe externer Faktoren beeinflusst worden, darunter die "Prosus-Situation", die "noch nicht gelöst" sei.

Großaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero von derzeit 28 Prozent deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten. Binnen zwölf Monaten wolle das Unternehmen seinen Anteil so weit senken, dass es nicht mehr der größte Aktionär sei. Nächstgrößerer Aktionär ist laut Delivery Hero die Conifer Group mit einer Beteiligung zwischen 5 und 10 Prozent der Aktien.

Mit der EU-Kommission hatte Delivery Hero zuvor Ärger: Anfang Juni verhängte die Behörde gegen Delivery Hero und dessen spanische Tochter Glovo wegen wettbewerbswidriger Absprachen eine Geldbuße von 329 Millionen Euro.

Mitte November bestätigte Delivery Hero seine im August gesenkte Jahresprognose. Demnach soll 2025 das Wachstum des Bruttowarenwerts auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. 2024 hatte Delivery Hero einen Bruttowarenwert von rund 48,8 Milliarden Euro verbucht.

Für den Gesamtumsatz aller Segmente erwartet das Management einen Anstieg auf vergleichbarer Basis um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll bei 900 bis 940 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr lag der Gesamtumsatz bei 12,8 Milliarden Euro, der bereinigte operative Gewinn bei rund 750 Millionen Euro.

/err/stw/nas

BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.12.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Delivery Hero BuyUBS AG
10.12.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen