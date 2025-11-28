DAX23.784 +0,1%Est505.656 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 -1,1%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.144 +0,6%Euro1,1566 -0,3%Öl63,26 -0,2%Gold4.176 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Lufthansa, Apple, Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI, Alphabet, Microsoft im Fokus
Top News
PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach
Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko Deutsche Bank-Aktie kaum bewegt: Financial Stability Board sieht geringeres systemisches Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
Aktionärsdruck

Delivery Hero-Aktie stark gesucht: Großaktionäre fordern strategische Überprüfung

28.11.25 11:49 Uhr
Delivery Hero-Aktie stark gesucht: Delivery Hero unter Zugzwang - Investoren fordern Kurswechsel! | finanzen.net

Die Aktien von Delivery Hero setzen am Freitag ihre jüngste Erholung fort. Angetrieben werden sie von einem Bericht über Druck von Großaktionären.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
20,17 EUR 2,17 EUR 12,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
74,52 EUR -0,40 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien des Essenslieferdienstes steigen im Freitagshandel via XETRA zeitweise um 12,17 Prozent auf 19,68 Euro. Damit sprangen die Papiere zurück über die 21-Tage-Durchschnittslinie als Indikator für den kurzfristigen Trend. Sie steuern nun auf ihren fünften Gewinntag in Folge zu, nachdem sie vor einer Woche noch ihrem Rekordtief vom Februar 2024 nahe gekommen waren.

Wer­bung

Das Unternehmen stehe unter dem Druck mehrerer Großaktionäre, eine strategische Überprüfung durchzuführen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Darunter sei auch der zweitgrößte Aktionär Aspex mit einem Anteil von mehr als fünf Prozent. Grund sei die zunehmende Konsolidierung in der Lebensmittel-Lieferbranche. Einige bedeutende Anteilseigner drängten das Management, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen.

Ein Händler nannte die App Baedal Minjok als mögliches Objekt der Begierde für Konkurrenten wie Meituan, Grab Holdings oder Uber. Sie sei Marktführer in Korea. Erst im März war der Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan gescheitert. Uber hatte den Vertrag zur Übernahme aufgelöst und eine Entschädigung an Delivery Hero gezahlt, nachdem bereits zuvor bekannt wurde, dass Wettbewerbsbehörden den geplanten Verkauf nicht freigeben würden.

Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross. Er habe seit Monaten darauf hingewiesen, dass der Status Quo bei Delivery Hero nicht haltbar sei. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan erwähnte vor zwei Wochen bereits, dass das aktuelle Bewertungsniveau das Interesse strategischer Investoren wecken dürfte.

Wer­bung

Am Vorabend sah ein Branchenkenner auf den ersten Blick aber auch wenig essenziell Neues in der Nachricht und gab den Hinweis, dass die Branche schon länger konsolidiere. Die auch an Delivery Hero beteiligte Internetholding Prosus hat in diesem Jahr den britischen Konkurrenten Just Eat Takeaway übernommen und im Zuge dessen angekündigt, dafür den Anteil an Delivery Hero zu reduzieren.

Dass die Anteilseigner mit der Aktienperformance unzufrieden sind, dürfte nicht überraschen. Vor rund 13 Monaten hatten die Papiere noch gut 42 Euro gekostet. 2025 hat der Kurs bislang um rund 28 Prozent nachgegeben.

Derzeit kommt Delivery Hero auf eine Marktkapitalisierung von rund 5,7 Milliarden Euro. 2021 zu Zeiten der Corona-Pandemie war das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die bis in den 30-Milliarden-Euro-Bereich reichte, ungleich viel mehr wert. Damals hatte Delivery Hero es sogar in den DAX geschafft.

/tih/edh/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Delivery Hero

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero OverweightBarclays Capital
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:31Delivery Hero OverweightBarclays Capital
20.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
14.11.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen