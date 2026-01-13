DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Delivery Hero A2E4K4
Marktkap. 7,58 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
Bernstein Research

Delivery Hero Outperform

11:51 Uhr
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. In dem Essenslieferdienst Delivery Hero sehen sie weiterhin eine Story der Profitabilitätswende./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,04 €		 Abst. Kursziel*:
51,76%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,78%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

