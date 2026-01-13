Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,58 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. In dem Essenslieferdienst Delivery Hero sehen sie weiterhin eine Story der Profitabilitätswende./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,04 €
|Abst. Kursziel*:
51,76%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,78%
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:51
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG