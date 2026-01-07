Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,72 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,85 €
|Abst. Kursziel*:
44,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|09:41
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.25
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
