Samsung-Aktie nach Allzeithoch letztlich tiefer: Rekordumsatz und -gewinn im vierten Quartal
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Marktkap. 6,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

09:41 Uhr
Delivery Hero Overweight
Delivery Hero
Delivery Hero
22,77 EUR 0,53 EUR 2,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,85 €		 Abst. Kursziel*:
44,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

