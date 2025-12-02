DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane
Delivery Hero Aktie

19,03 EUR -0,01 EUR -0,03 %
STU
Marktkap. 5,68 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:26 Uhr
Delivery Hero
19,03 EUR -0,01 EUR -0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Bei Delivery Hero setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,10 €		 Abst. Kursziel*:
77,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,71%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

