JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Bei Delivery Hero setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT

