Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,68 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Bei Delivery Hero setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,10 €
|Abst. Kursziel*:
77,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,71%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
