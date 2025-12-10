DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 -1,7%Nas23.512 -0,3%Bitcoin79.280 -0,6%Euro1,1655 +0,2%Öl61,83 -0,5%Gold4.201 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung

10.12.25 18:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
22,50 EUR 1,78 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch ihre Erholung nochmals beschleunigt. Zum Treiber wurden Aussagen des Essenslieferdienstes zu möglichen weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen. Die Titel schlossen als Spitzenreiter im MDAX fast 14 Prozent höher bei 22,65 Euro und dämmten damit die Verluste im laufenden Jahr auf 16,5 Prozent ein. Ihr Rekordhoch etwas über 145 Euro aus Zeiten der Corona-Pandemie bleibt aber in weiter Ferne.

Wer­bung

Nach der jüngsten Kursschwäche betonte das Management am Vorabend in einem Brief an die Aktionäre den "Fokus auf Wertsteigerung durch operative und finanzielle Verbesserungen" sowie auf eine "kontinuierliche Prüfung strategischer Optionen". Konkret nannte Delivery Hero etwa die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften und die "Überprüfung wertsteigernder Maßnahmen zur Kapitalstruktur und Kapitalallokation".

Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck von Großaktionären stehe, wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Jetzt reagiere Delivery Hero auf diesen Druck, sagte ein Händler.

Barclays-Analyst Andrew Ross bekräftigte nach den Aussagen am Vorabend sein "Overweight"-Urteil für die Aktie. Er hob dabei die Bereitschaft zur Wertsteigerung für Aktionäre positiv hervor. Falls der Essenslieferdienst gute Preise erzielen könnte, würden Verkäufe sinnvoll sein, wobei insbesondere die Geschäfte in Südkorea und Teile in Südostasien und Lateinamerika als Verkaufsobjekte am naheliegendsten erschienen, schrieb Ross. So könnte die Kapitalstruktur gestärkt und gegebenenfalls ein Teil des Erlöses ausgeschüttet werden.

Wer­bung

Je nachdem, was und an wen verkauft werde, könnte dies dem Experten zufolge auch der erste Schritt zu einer schrittweisen Zerschlagung des gesamten Unternehmens sein. Der Unternehmenswert könnte so vor einem Übernahmeangebot für das gesamte Vermögen in einer sich konsolidierenden globalen Branche geschützt werden, schrieb Ross.

Monique Pollard von der US-Bank Citigroup wies allerdings darauf hin, dass regulatorische Beschränkungen potenzielle Verkäufe von Vermögenswerten an wichtige Wettbewerber in Schlüsselmärkten erschweren könnten. Dabei erinnerte die Analystin an den geplatzten Deal zwischen der Uber-Tochter Uber Eats und der Delivery-Hero-Tochter Foodpanda. Die taiwanesische Wettbewerbsbehörde hatte die Übernahme von Foodpanda durch Uber Eats vor einem Jahr aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt./ck/mis/tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
13:46Delivery Hero OverweightBarclays Capital
11:56Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:46Delivery Hero OverweightBarclays Capital
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:56Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen