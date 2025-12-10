DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 +0,5%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.570 -0,2%Euro1,1639 +0,1%Öl62,09 -0,1%Gold4.207 ±-0,0%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Delivery Hero im Fokus
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Heute im Fokus

Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus

aktualisiert 10.12.25 08:10 Uhr

Nordex erhält US-Großaufträge von Alliant Energy. Vorstandsmitglied Meschke verlässt Porsche-Holding. Vor IPO: Elon Musks SpaceX strebt offenbar rekordverdächtige Bewertung an.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit knappen Verlusten starten.

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise leicht.
Der TecDAX ging am Dienstag kaum verändert bei 3.583,79 Punkten (+0,1 Prozent) in den Feierabend.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürften die Anleger im DAX am Mittwoch offenbar wieder etwas auf die Bremse treten. Am Vortag hatte sich der DAX im Zuge seiner Erholung erneut der Marke von 24.200 Punkten angenähert und dabei sogar den seit dem Rekordhoch im Oktober bei 24.771 Punkten bestehenden Korrekturtrend getestet. Seit dem schwachen Monatsauftakt mit einem Tief bei 23.433 Punkten hat der Index inzwischen wieder mehr als drei Prozent gutgemacht.

An den Märkten wird inzwischen fest damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr reduzieren wird. Im November war die Lage noch weniger eindeutig - was den DAX zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai gedrückt hatte. Die Entscheidung fällt für die US-Notenbank in eine weiterhin herausfordernde Phase, da einige wichtige Wirtschaftsdaten aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands (Shutdown) noch ausstehen. Zusätzlich erhöht US-Präsident Donald Trump weiter den Druck auf die Währungshüter.

Top Themen

Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Altcoin-RallyDelivery HeroGameStopD-Wave QuantumFord/RenaultNetflix / Warner Bros.Almonty

News-Ticker

Börsenchronik

09.12.25Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
08.12.25Dow letztlich schwächer -- DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, TKMS im Fokus
05.12.25DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
04.12.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
03.12.25DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
